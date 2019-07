Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - 53 jährige Frau vermisst, Suchmaßnahmen der Polizei waren erfolgreich !

Weisenheim am Sand (ots)

Die vermisste 53-jährige Frau konnte nach intensiven Suchmaßnahmen und mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung gegen 12:30 Uhr in Bobenheim-Roxheim an einem Erdbeerverkaufstand angetroffen werden. Durch den im Einsatz befindlichen Personenspürhund war zunächst eine Spur von der Wohnung der Frau in Weisenheim am Sand bis zum Bahnhof in Weisenheim am Sand verfolgt worden. Diese verlor sich an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof. In der Folge gelangten weitere Hinweise aus der Bevölkerung zur Polizei, die vermuten ließen, dass sich die Frau im Bereich Frankenthal aufhalten könnte. Aus diesem Grunde wurde auch der Polizeihubschrauber in den Bereich Frankenthal entsandt. Letztendlich konnte die Frau nach einem neuerlichen Hinweis an dem o.g. Erdbeerstand angetroffen werden. Da sich im Gespräch mit der Frau Hinweise auf eine mögliche Eigengefährdung ergaben, wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Bad Dürkheim bedankt sich auf diesem Wege bei der Feuerwehr der VG Freinsheim, die die Suchmaßnahmen der Polizei mit eigenen Kräften unterstützt hatte, sowie bei den Medien für die zeitnahe Veröffentlichung der Pressenachricht.

