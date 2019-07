Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kind durch Fußball verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 6-jähriges Mädchen wurde gestern Nachmittag in der Louis-Escande-Straße durch einen Fußball leicht verletzt. Sie wollte mit ihrer Mutter in ein Sportgeschäft, als ein mißglückter Schuß eines Fußballspielers vom angrenzenden Bolzplatz das Fangnetz verfehlte und die 6-jährige so unglücklich traf , dass sie stürzte. Hierbei zog sie sich eine Schürfwunde am Knie zu. Der 13-jährige Kicker entschuldigte sich umgehend.

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



