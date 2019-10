Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autofahrer übersieht Radfahrer

Hatzenbühl (ots)

Am Dienstag, dem 30.10.2019, um 11.50 Uhr, fuhr ein 33-jähriger Autofahrer in der Lindenstraße rückwärts aus dem Hof einer Gasttätte und übersah hierbei einen 73-jährigen Radfahrer, der die Lindenstraße in Richtung Kirchstraße befuhr. Der Radfahrer musste ausweichen und eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich leicht.

