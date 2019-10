Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kandel (ots)

Am Mittwochabend, 30.10.2019, kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Gebäudebrand in der Hauptstraße in Kandel. Die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr Kandel führte um 23:12h zur Löschung des Brandes. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, zu Personenschäden kam es nicht. Hinsichtlich der Ursache des Brandes dauern die Ermittlungen noch an. Die Feuerwehr Kandel war mit 52 Feuerwehrleuten und 9 Fahr-zeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Sachbereich Einsatz / Öffentlichkeitsarbeit

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-43

Telefax 07271 9221-63

piwoerth.sbe@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell