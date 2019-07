Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht v. Freitag, d. 19. auf Samstag, d. 20.7. wurde an einem in der Kapeller Straße unmittelbar neben dem TÜV-Gelände abgestellten Kombi die Frontscheibe vermutlich mittels eines Hammers, Steins oder ähnlichen Gegenstands die Windschutzscheibe eingeschlagen.

Zeugen melden sich bitte der Polizei Bad Bergzabern unter der 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de

