Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in eine Bäckereifiliale

Germersheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr wurde ein Zeuge auf einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Ludwigstraße in Germersheim aufmerksam. Der Täter konnte beobachtet werden wie er die Glastür des Eingangs zertrümmerte. Der flüchtende Täter wurde durch Zeugen noch zu Fuß und mit dem PKW verfolgt, verloren diesen jedoch im Bereich Sandstraße aus den Augen. Nach Rücksprache mit dem Verantwortlichen der Bäckerei wurde nichts entwendet, jedoch entstand hoher Sachschaden. Der Täter kann beschrieben werden als männlich, ca. 170-180cm groß, blaue Jeans. Er trug eine helle Mütze. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

