Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrscheinautomat in Straßenbahn aufgebrochen

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, dem 31.10.2109, brachen Unbekannte im Zeitraum von etwa 20.30 bis 04.30 Uhr den Fahrscheinautomaten in einer abgestellten Straßenbahn auf und entnahmen das Bargeld. Zuvor hatten sie eine verschlossene Tür der Triebfahrzeughalle an der Endhaltestelle Badepark aufgehebelt, in der die Straßenbahn stand. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

