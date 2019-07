Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreister Ladendieb

Zweibrücken (ots)

Am 10.07.2019 gegen 19:30 Uhr sowie am 11.07.2019 gegen 09:25 Uhr und gegen 13:25 Uhr stahl ein zunächst unbekannter Mann mit immer der gleichen Masche jeweils eine kleine Glasflasche Wodka im Wert von 2 EUR, die im Kassenbereich eines Einkaufsmarktes in der Saarlandstraße ausgelegt waren. Er steckte das Fläschchen jeweils in seine Hosentasche und bezahlte nur die anderen auf dem Band liegenden Artikel. Als der Mann am 11. Juli gegen 20:45 Uhr wieder im Laden war, alarmierte das Personal die Polizei, die die Personalien des Mannes feststellte. Es handelt sich um einen 53-Jährigen aus Zweibrücken, den nun drei Strafanzeigen wegen Diebstahls erwarten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell