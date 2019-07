Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall - Kleinwagen überschlägt sich

Kreisstraße 25 bei Waldfischbach (ots)

Am Donnerstagmorgen, 11.07. um 07.20 Uhr verlor die 25jährige Fahrerin eines Kleinwagens auf ihrem Weg von Hermersberg nach Waldfischbach-Burgalben bei regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser überschlug sich und kam auf seinen Rädern wieder auf der Gegenfahrbahn zum Endstand. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon, an ihrem Kleinwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro.

