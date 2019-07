Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 21-Jähriger vergreift sich an Senior

Zweibrücken (ots)

Nach einem leichten Spiegel/Spiegel-Kontakt zweier Pkw im Etzelweg am 11.07.2019 gegen 20:05 Uhr hielten die beiden unfallbeteiligten Pkw an der Unfallstelle an. Bei der Klärung der Schuldfrage kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den Fahrzeugführern, einer 21-jährigen Frau und einem 79-jährigen Mann. In diesen Streit mischte sich der gleichaltrige Beifahrer der 21-Jährigen ein und stieß den 79-Jährigen mit beiden Händen zu Boden. Der Mann verletzte sich am Steißbein und musste mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den 21-jährigen rabiaten Beifahrer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

