Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg stoppt zwei berauschte Autofahrer

Bitburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen zog die Polizei Bitburg bei Verkehrskontrollen zwei berauschte Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Kurz nach Mitternacht wurde in Speicher ein Wagen kontrolliert. Der 22 Jahre alte Fahrer stand unter dem Einfluss von Amphetamin. Es wurde hier ein Verfahren zur sofortigen Entziehung der Fahrerlaubnis initiiert. Im Zusammenhang mit der Verkehrskontrolle konnte dem 31 Jahre alten Beifahrer eine noch nicht zugestellte Ladung zum Haftantritt ausgehändigt werden. Hintergrund dazu war ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Kurze Zeit später wurde in Echternacherbrück ein PKW kontrolliert. Hier saß ein 33 Jahre alter Mann am Steuer. Der Fahrer stand unter starkem Einfluss von Cannabis. Auch in diesem Fall wurde bei dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem wurde noch festgestellt, dass der geführte PKW nicht mehr ordnungsgemäß zugelassen war. Zu dieser Sache werden noch weitere Ermittlungen geführt.

