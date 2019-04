Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigungen vom 21.-22.03.19 in Schönecken stehen vor der Aufklärung Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Zeit vom 05.-07.04.19

Schönecken (ots)

Die Sachbeschädigungen am Kinderspielplatz, an einem aus Glasstelen bestehendem Kunstwerk sowie weitere Taten die sich in der Nacht vom 21. auf den 23. März 2019 in der Ortslage Schönecken ereigneten sind weitestgehend aufgeklärt. Aufgrund von Hinweisen konnten zwei aus der Region stammende Jugendliche als Tatverdächtige indentifiziert werden. Durch Befragungen sowie aufgrund der an den Tatorten aufgefundenen Spurenträger konnte der Verdacht gegen die Verdächtigen erhärtet werden, die Ermittlungen dauern aber noch an. Auch hinsichtlich weiterer Taten, die sich am ersten Wochenende im April erneut in Schönecken ereigneten, hier kam es zu Sachbeschädigungen durch Graffitis, liegen der Polizei Prüm erste Hinweise vor. Ob diese zur Feststellung der Täter führen, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Bezüglich dieser Taten, die sich im Zeitrum vom 05.04.19 bis 07.04.19 ereigneten, bittet die PI Prüm die Bevölkerung um weitere, sachdienliche Hinweise.

