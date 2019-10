Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autofahrerin rammt Kleinkraftrad

Kandel-Minderslachen (ots)

Am Mittwoch, dem 30.10.2019, um 18.15 Uhr, befuhr eine 38-jährige Autofahrerin die Landstraße von Kandel-Minderslachen kommend in Fahrtrichtung Steinweiler und beabsichtigte nach links in das Industriegebiet Horst abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden, 16-jährigen Kleinkraftrad-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der junge Mann wurde leicht verletzt.

