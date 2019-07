Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wem gehören die Fahrräder?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Minden (ots)

Nach einem mutmaßlichen Fahrraddiebstahl suchen die Ermittler nach den Besitzern von drei Fahrrädern. Diese konnten ihren Eigentümern bisher nicht zugeordnet werden.

Am Dienstag, dem 25. Juni waren zwei Jugendliche (16, 17) auf dem Gelände einer Jugendeinrichtung in der Bachstraße dabei beobachtet worden, als sie zwei Fahrräder in einer Hecke versteckten. Daraufhin wurden die Räder sowie ein weiteres Fahrrad, welches sich unter Brettern versteckt auf dem Grundstück der Einrichtung auffand, von den Beamten sichergestellt. In Bezug auf die Fahrräder vermuten die Polizeiermittler, dass man diese zuvor entwendet haben könnte.

Bei den Rädern handelt es sich um ein silbergelbes Mountainbike mit der Beschriftung "Iron Track", um ein blaues Mountainbike mit der Aufschrift "Suntrack" sowie um ein schwarzes Trekking-Rad mit der Bezeichnung "Bulls Cross Tail". Da die Räder bisher nicht als gestohlen gemeldet worden sind und eine Zuordnung der Rahmennummern erfolglos verlief, bitten die Ermittler unter Telefon (0571) 88660 um Hinweise von Eigentümern, die ihre Räder wiedererkennen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell