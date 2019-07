Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin von Auto erfasst

Bad Oeynhausen (ots)

Eine 42-jährige Frau aus Bad Oeynhausen ist am Dienstag auf einem Fußgängerüberweg an der Ecke Bahnhofstraße/Portastraße von einem Auto erfasst worden. Durch die Kollision schlug die Frau mit dem Kopf auf die Fahrbahn.

Ein 76-jähriger VW-Fahrer war gegen 16.20 Uhr auf der Bahnhofstraße in nördliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Portastraße hielt der Mann zunächst an, um einem anderen Autofahrer die Vorfahrt zu gewähren. Als der Senior wieder anfuhr, bemerkte er die Frau auf dem Zebrastreifen offenbar nicht rechtzeitig. Ersthelfer kümmerten sich zunächst um die leicht verletzte 42-Jährige. Der Rettungsdienst brachte die Frau anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

