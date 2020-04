Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sicherheitsleistung für Unfallflüchtigen

Lauterecken (ots)

Ein LKW-Fahrer hat am Mittwochmorgen mit seinem Auflieger ein Gebäude touchiert. Obwohl er vermutlich den Anstoß am Hauseck in vier Metern Höhe in der engen Hauptstraße bemerkte, fuhr er weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge merkte sich allerdings das Kennzeichen. Die verständigte Polizeistreife fand das Unfallfahrzeug bei einem örtlichen Unternehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der aus einem europäischen Partnerland stammende Kraftfahrer zur Sicherung des Strafverfahrens 500 Euro leisten. Der Geschädigte erhielt die notwendigen Daten des Unfallverursachers für die Schadensregulierung. |pilek-AH

