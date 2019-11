Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Montag, den 04. November 2019, befuhr eine 45-Jährige gegen 15:50 Uhr mit ihrem Volvo die Straße "Alter Torfplatz" in Richtung "Blumenstraße" und beabsichtigte auf die "Parkstraße" abzubiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden bevorrechtigten 31-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem Skoda die "Parkstraße" in Richtung "Langenberg" befuhr. Durch die Kollision wurden die Unfallverursacherin aus dem Landkreis Wesermarsch und der 31-Jährige aus der Gemeinde Hude leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den beteiligten Pkw wurden auf 14.000 Euro geschätzt.

