Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer auf der K22 bei Dannstadt

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am 04.04.2020, um 14:15 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Kradfahrer die K22 aus Dannstadt kommen in Fahrtrichtung Böhl. Dabei geriet er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf einen rechts neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Aufgrund der Verletzungen durch den Unfall musste der 21-Jährige in einem Krankenhaus behandelt werden.

