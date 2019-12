Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Im Kreuztal / Weststr. (ots)

Am Mo., 09.12.2019, gegen 19:35 Uhr, befuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford Fiesta die Straße Im Kreuztal aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Altenkirchen. Eine 20-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Seat Mii befuhr die gleiche Straße aus entgegengesetzter Richtung und wollte an der abknickenden Vorfahrt nach links in Richtung Weststraße abbiegen. An dieser Einmündung besteht seit einiger Zeit eine geänderte Vorfahrtsregelung. Die 26-Jährige war nach eigenen Angaben längere Zeit nicht in der Stadt und kannte die neue Regelung nicht. Daher fuhr sie an der Einmündung weiter, ohne die Vorfahrt der 20-Jährigen zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ca. 4000,-EUR Sachschaden.

