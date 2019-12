Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

57537 Wissen, L 278, zwischen Hof Hufe und Wisserhof (ots)

Am Mo., 09.12.2019, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Golf Kombi die L 278 aus Richtung Morsbach kommend in Richtung Wissen. Auf einer Geraden kam er ohne Fremdeinfluss aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einen Baumstumpf, bevor er zum Stehen kam. Der 35-Jährige und sein 44-jähriger Mitfahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw VW Golf entstand Totalschaden (ca. 7000,-EUR). Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

