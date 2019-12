Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Psychisch erkrankte Person in Rheinbreitbach

Linz am Rhein (ots)

Der Polizei wurde am heutigen Tag eine Person in Rheinbreitbach gemeldet, welche Geschirr und ein Messer aus seinem Fenster schmeißen würde. Es bestände eine Gefahr für vorbeilaufende Passanten. Die Straße wurde durch die eingesetzten Kräfte gesperrt und die Person wurde durch die Kräfte im Nachgang festgenommen und eingewiesen. Die Person war bereits polizeilich in Erscheinung getreten und hat eine psychische Erkrankung. Die Polizei Linz sucht noch einen weiteren Zeugen, welcher am heutigen Tag mit einem Hund an der Örtlichkeit vorbei gegangen sei.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-9430.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein