Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährdung des Straßenverkehrs- Zeugen gesucht

Neuwied, Stadtteil Feldkirchen (ots)

Am Montagmorgen, 09.12.2019, kam es im Mühlenweg im Neuwieder Stadtteil Feldkirchen in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein bislang unbekannter Täter spannte zwischen einem Pfosten und einer Mülltonne ein Seil quer über die Straße. In der Dunkelheit wurde das Hindernis durch einen Verkehrsteilnehmer übersehen, der mit seinem Pkw in das Seil hinein fuhr. Der Pkw wurde hierdurch beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0.

