Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Wohnungseinbruch

Flammersfeld (ots)

Am Samstag, den 07.12.2019 gegen 20:30 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustüre eines Wohnhauses in der Siebengebiergsstraße in Flammersfeld. Als die Geschädigte die Türe nicht öffnete, begab sich der maskierte Täter zur Gebäuderückseite. Durch den installierten Bewegungsmelder wurde dort das Licht eingeschaltet. Der Täter, der einen länglichen Gegenstand in der Hand hielt, wurde daraufhin von der Geschädigten von innen angeschrien und flüchtete unerkannt. Vom Nachbargrundstück soll sodann eine weitere Person geflüchtet sein.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell