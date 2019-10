Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nicht mehr heimgefunden; Softair-Waffe beschlagnahmt; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Von Burgmauer gestürzt; Exhibitionist gesucht

Reutlingen (ots)

Nicht mehr heimgefunden

Wegen eines Mannes, der nicht mehr heimfand, waren Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Sonntagabend gefordert. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 21 Uhr einen Fußgänger gemeldet, der auf der B 28, etwa 250 Meter nach dem Gaskessel, in Richtung Betzingen unterwegs war. Bei der sofortigen Überprüfung der gefährlichen Situation trafen die Beamten tatsächlich auf einen alkoholisierten 43-Jährigen, der auf Schusters Rappen die Bundesstraße entlang schlenderte. Wie die Beamten anschließend mit viel Mühe in Erfahrung brachten, war bei dem Mann offensichtlich an diesem Abend alles zusammengekommen: Erst wenige Tage zuvor in den Landkreis Reutlingen zugezogen waren ihm weder Anschrift noch Wohnort geläufig. Der deutschen Sprache nicht mächtig und mit erschöpftem Handy-Guthaben war keine Hilfe in Aussicht, weshalb er sich über die B 28 nach Tübingen und dann wohl anschließend über die B 27 zum einzigen, ihm bekannten Ort - seiner Arbeitsstelle in Kirchentellinsfurt - aufmachen wollte. Mit einigen Anstrengungen gelang es den Beamten schließlich, seine Wohnanschrift in einer Kreisgemeinde zu ermitteln und ihn dort wohlbehalten und glücklich abzuliefern. (ak)

Reutlingen (RT): Softair-Waffe beschlagnahmt

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 18-Jährigen, der am Sonntagvormittag eine Passantin auf offener Straße mit einer Softair-Waffe bedroht haben soll. Der Heranwachsende hielt sich gegen elf Uhr in der Schafstallstraße auf und sprach dabei nach derzeitigem Kenntnisstand Drohungen gegen eine 60 Jahre alte Fußgängerin aus. Der junge Mann, der von den hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt werden konnte, wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Softair-Pistole wurde beschlagnahmt. (mr)

Reutlingen-Betzingen (RT): In Firma eingebrochen

In ein Schuhgeschäft in der Markwiesenstraße sind Unbekannte in der Zeit von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 10.45 Uhr und 7.40 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen der Firma. Dort durchsuchten sie die Schränke, Schubladen und Schreibtische nach Stehlenswertem, wobei sie auf das Wechselgeld stießen. Mit dem Münzgeld sowie einigen wenigen Paaren Schuhe machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (cw)

Bad-Urach (RT): In Haarnadelkurve gestürzt

In einer Haarnadelkurve der Hülbener Steige ist am Sonntagmittag ein Motorradfahrer gestürzt und leicht verletzt worden. Kurz vor 13 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Zweirad auf der L 250 von Hülben kommend in Richtung Bad Urach. Beim Befahren einer Kurve rutschte ihm seinen Angaben zufolge das Hinterrad weg, worauf der Heranwachsende zu Fall kam und mit seinem Motorrad über einen Grünstreifen hinweg in eine Haltebucht schlitterte. Der junge Mann wurde im Anschluss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein nicht mehr fahrtaugliches Kraftrad wurde von Angehörigen abgeholt. Zur Unfallstelle waren auch ein Notarzt und die Feuerwehr ausgerückt. (mr)

Esslingen (ES): Mit Warnbake und Leitplanken kollidiert

Schwere Verletzungen hat sich eine 53-jährige Rennradfahrerin am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Die Frau fuhr gegen 13.10 Uhr auf der L 1199, der Stettener Straße, vom Katzenbühl herkommend in Richtung Innenstadt. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet sie in einer Linkskurve zu weit nach rechts, prallte gegen eine Warnbake sowie die Leitplanken und stürzte auf den Asphalt. Die Frau musste im Anschluss in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Motorrad heftig aufgefahren

Zwei Verletzte und 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der B 465 zwischen Owen und Dettingen ereignet hat. In einer Fahrzeugkolonne war ein 47-jähriger Motorradfahrer hinter einem Skoda Oktavia in Fahrtrichtung Dettingen unterwegs. Als die 25-jährige Skodafahrerin ihren Wagen aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste, prallte der Biker mit seiner BMW ins Heck des Pkw. Beim nachfolgenden Sturz erlitt er mittelschwere Verletzungen. Ein 54-jähriger Mitfahrer im Skoda wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer wurde vorsorglich zur Beobachtung stationär aufgenommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ak)

Neuffen (ES): Bei Sturz von der Burgmauer schwer verletzt

Eine 36-jährige Frau ist am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, von der Mauer der Burg Hohenneuffen gestürzt und hat sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau im Bereich des Schwarzen Turms auf die Mauer gestiegen und anschließend annähernd 20 Meter in die Tiefe gestürzt. Zur Rettung der noch ansprechbaren Schwerverletzten waren neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt die Bergwacht "Lenninger Tal" mit 15 Helfern und die Feuerwehren Neuffen und Erkenbrechtsweiler mit elf Einsatzkräften vor Ort. Die 36-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. (ak)

Wendlingen (ES): Fenster eingeschlagen

Über ein eingeschlagenes Fenster ist ein Einbrecher zwischen Samstag, zehn Uhr, und Sonntag, acht Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Kirchheimer Straße gelangt. Der Täter suchte anschließend nach Stehlenswertem und dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck erbeutet haben. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an den Tatort aus. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Pedelec contra Fahrrad

Zwei Personen sind am Sonntagmittag bei der Kollision eines Pedelecs mit einem Fahrrad verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Radfahrer, der gegen 13.15 Uhr auf einem abschüssigen Verbindungsweg zwischen Ötlingen und Wernau unterwegs war, wollte ein vorausfahrendes Pedelec überholen. Dabei blieb er an einem am Pedelec angebrachten Rückspiegel hängen. In der Folge kamen beide Fahrer zu Fall. Während der 69-Jährige auf dem Pedelec nur leichte Verletzungen davontrug, musste der andere Radfahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Neuhausen/Filder (ES): In Gartenlauben eingebrochen

In mehrere Gartenlauben im Talhof, im Bereich der Grünschnittsammelstelle, ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, elf Uhr, verschaffte sich der Einbrecher durch das Einschlagen der Fenster oder Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zu drei Gartenhäuser. An einer vierten Hütte verursachte er nur Sachschaden, gelangte aber offensichtlich nicht ins Innere. Ob aus den Gartenlauben etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Altbach (ES): Vorderrad gelöst

Ein gelöstes Vorderrad ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagvormittag ein 78-Jähriger verletzt worden ist. Der Senior fuhr gegen 11.30 Uhr die Esslinger Straße entlang, als sich auf Höhe der Sedanstraße an seinem Rennrad das mit einem Schnellverschluss versehene Vorderrad vom Rahmen löste. Beim anschließenden Sturz erlitt der Radler nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in der Hegel Straße ereignet hat. Ein 32-Jähriger war gegen 20 Uhr mit seinem Ford S-Max auf der Hegel Straße in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz nach der Kreuzung mit der Derendinger Straße erkannte er zu spät, dass vor ihm der Verkehr ins Stocken gekommen war. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit seinem Ford ins Heck des verkehrsbedingt wartenden Ford Ka eines 24-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Ford noch auf den davor wartenden VW T-Roc einer 54-Jährigen aufgeschoben. Der Ford des Unfallverursachers sowie der Ford Ka des 24-Jährigen wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. (jl)

Bodelshausen (TÜ): Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der B27 ist am Sonntagnachmittag ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der 25-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit seiner KTM-Maschine in Fahrtrichtung Ofterdingen unterwegs. Auf Höhe der Auffahrt Bodelshausen staute sich der Verkehr auf Grund der Fahrbahnverengung zurück. Der 25-jährige Motorradfahrer bemerkte den Rückstau zu spät und hatte zudem den Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Er versuchte noch, dem vor ihm abbremsenden Mercedes eines 71-Jährigen auszuweichen, streifte hierbei jedoch mit der linken Seite seines Motorrads das hintere, rechte Fahrzeugeck. Aufgrund dieser Kollision stürzte der 25-Jährige auf die linke Seite und kam erst mehrere Meter weiter zum Stillstand. Der Rettungsdienst verbrachte den KTM-Fahrer zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro. (jl)

Mössingen-Öschingen (TÜ): Dunkler SUV gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem dunklen SUV, möglicherweise einem Mercedes mit Freudenstädter Zulassung fahndet das Polizeirevier Tübingen nach einem Vorfall, der sich am Sonntagnachmittag in der Straße Am Bächle, am Schulzentrum ereignet haben soll. Der als etwa 40 Jahre alt beschriebene Fahrer soll mit seinem Wagen vor dem Schulzentrum geparkt haben und während er die spielenden Kinder auf dem Pausenhof beobachtete, onaniert haben. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der Mann soll kurze, grau-braune Haare gehabt und ein blaues T-Shirt getragen haben. Er wird als dick, mit einem rundlichen Gesicht und von gepflegter Erscheinung beschrieben. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (cw)

