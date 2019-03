Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 05.03.2019, 22.30 Uhr bis 06.03.2019, 06.30 Uhr wurden an drei Pkw, die in der Junkersstraße am Anwesen Nr. 5 und auf einem danebenliegenden Parkplatz abgestellt waren, jeweils alle vier Reifen durch Stiche in die Flanken beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um folgende Modelle: VW-Polo, silber, Ford-Custom, silber, VW-Touran, goldfarben. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.000 EUR. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

