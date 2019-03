Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Wohnhaus

Pirmasens (ots)

Die Bewohner eines Wohnhauses in der Straße "Am Windhof" teilten am Mittwochabend mit, dass unbekannte Diebe zwischen 17:30 Uhr und 20:10 Uhr in Abwesenheit der Eigentümer ins Haus eingestiegen sind. Offensichtlich kamen die Diebe über die rückwärtige Terrasse und hebelten die Terrassentür auf. Nach ersten Feststellungen stahlen sie zwei Uhren und Bankkarten. Die Polizei bittet um weitere sachdienliche Hinweise. Eine vorläufige Befragung der Nachbarschaft verlief vorerst ohne Erfolg.

