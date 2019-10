POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch in Firma, Brand in Küche, Fahrzeugbrand

Polizeipräsidium Reutlingen

Reutlingen (RT): Vorfahrtsmissachtung mit zwei Leichtverletzten

Am Samstagnachmittag ist es in der Heppstraße, an der Einmündung zur Moserstraße, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 35-Jähriger war gegen 18.55 Uhr mit seinem Daimler-Benz im verkehrsberuhigten Bereich der Moserstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Heppstraße einbiegen. Dabei übersah er das von links kommende Fahrzeug einer 50-Jährigen, die mit ihrem Renault in Richtung Betzingen unterwegs war. Diese nahm an der Einmündung die Rotlicht anzeigende Fußgängerbedarfsampel nicht wahr, so dass die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer leicht verletzt, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro. Diese wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Reutlingen (RT): Pkw von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Am Samstagmorgen, gegen 04.45 Uhr, ist ein Pkw in der Sickenhäuser Straße von der Fahrbahn abgekommen. Ein 29-Jähriger war mit seinem Opel von Reutlingen in Richtung Sickenhausen unterwegs und kam im Verlauf einer Linkskurve ins Schleudern. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Am Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Reutlingen (RT): Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag über ein Fenster in die Büroräume einer Firma in der Olgastraße eingestiegen. Das Mobiliar wurde durch die Täter durchwühlt, ein dabei vorgefundener befestigter Tresor aufgebrochen und das sich darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.

Esslingen (ES): Drei Fahrzeuge durch Brand beschädigt

Am frühen Sonntag sind in St. Bernhardt drei Pkw durch einen Brand zum Teil stark beschädigt worden. Gegen 02.56 Uhr teilten mehrere Anrufer mit, dass in der Straße Am schönen Rain Fahrzeuge brennen würden. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung standen bereits ein Renault und ein VW im Vollbrand, die an der Straße geparkt waren. Die Feuerwehr Esslingen, welche mit 22 Personen und 6 Fahrzeugen kurz nach der Alarmierung vor Ort war, konnte nicht mehr verhindern, dass die beiden Fahrzeuge völlig ausbrannten. Ein Mercedes, der in der Nähe geparkt war, wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurde eine Mauer durch die Hitze beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 35 000 Euro. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Nach ersten Ermittlungen brannte zunächst der Pkw Renault, im weiteren Verlauf griff der Brand auf den in der Nähe geparkten VW über. Durch die Hitze wurde dann auch der Mercedes beschädigt. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

Filderstadt (ES): Brand in Küche eines Mehrfamilienhauses

Am Samstagabend ist es in Harthausen zu einem Brand in einer Küche eines Mehrfamilienhauses gekommen. Gegen 21.31 Uhr bemerkte ein Familienmitglied einen Brand im Bereich eines Topfes, der auf einer eingeschalteten Herdplatte stand. Der Topf war offensichtlich vergessen worden. Erste Löschversuche durch die Bewohner schlugen zunächst fehl. Die Hausbewohner wurden im weiteren Verlauf auf den Brand aufmerksam und begaben sich aus dem Gebäude und teilweise auch auf einen Balkon. Der hinzugeeilte Gebäudeeigentümer konnte den Brand mit einem Feuerlöscher bekämpfen, noch bevor die Feuerwehr Filderstadt mit 16 Personen und 5 Fahrzeugen eintraf. Drei Personen wurden von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter von dem Balkon geholt. Auch der Rettungsdienst war mit 14 Personen und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Insgesamt wurden fünf Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Kliniken eingeliefert. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 5 000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bissingen (ES): Verkehrsunfall durch Vorfahrtsverletzung

Zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden ist es am späten Samstagnachmittag bei Bissingen gekommen. Ein 53-jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 17.00 Uhr einen Feldweg von Weilheim kommend in Richtung Bissingen. An der Kreuzung zur K 1250 hielt er zunächst an der Stopp-Stelle an, um diese anschließend zu passieren. Trotzdem übersah er den aus Richtung Nabern kommenden Pkw VW Polo eines 69-Jährigen. Es kam zur seitlichen Kollision. Hierbei wurde der Pkw des Vorfahrtsberechtigten durch den Aufprall nach links abgewiesen und landete im Straßengraben. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro.

