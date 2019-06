Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Tag der offenen Tür im Polizeihauptrevier Pasewalk am 29.06.2019

Anklam (ots)

Am 29.06.2019 von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr findet im Polizeihauptrevier Pasewalk ein Tag der offenen Tür statt. Mit einem umfangreichen öffentlichkeitswirksamen Programm möchte die Polizei, den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, die Arbeit ihrer Polizei vorstellen. Unter anderem sind Dienststellenführungen, Fahrradcodierung, Vorträge durch die Präventionsberater geplant. Weitere Informationen sind auf dem beigefügten Flyer zu entnehmen. Zu diesem Anlass sind alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich eingeladen. Das Polizeihauptrevier Pasewalk beginnt in diesem Jahr als erstes Revier mit dieser Veranstaltung. Weiter folgen im August, das Polizeirevier in Heringsdorf und das Polizeirevier in Ueckermünde. Im September folgt dann das Polizeirevier in Wolgast.

Die Beamten des Polizeihauptrevieres Pasewalk freuen sich auf ihren Besuch. Vertreter der Medien sind ebenfalls recht herzlich eingeladen.

