Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer in Greifswald

Greifswald (ots)

Am 24.06.2019 um 11.05 Uhr ereignete sich in Greifswald, Anklamer Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Ein 66 Jähriger PKW Fahrer nahm mit seinem Peugeot einem 57 Jährigen Fahrradfahrer die Vorfahrt. In Folge stürzte der Fahrradfahrer und wurde schwer verletzt, jedoch nicht lebensbedrohlich. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum in Greifswald gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

