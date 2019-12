Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruch in Hamm (Sieg) - Pkw entwendet

Hamm (Sieg) (ots)

Indem sie eine Türe auf der rückwärtigen Gebäudeseite aufhebelten, drangen in der Nacht von Freitag, den 06.12.2019, 18:00 Uhr auf Samstag, den 07.12.2019, 01:20 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Hamm (Sieg) ein. Neben Bargeld, Uhren und Schmuck entwendeten die Täter außerdem einen in der Garage der Geschädigten geparkten schwarzen Pkw BMW 4er Cabrio mit den amtlichen Kennzeichen AK-JD 22. Insgesamt entstand ein Schaden in einem hohen fünfstelligen Bereich.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



