Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Leergutdiebstahl

Mudersbach (ots)

Am Sonntagabend, den 08.12.2019, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Diebstahl an der Brauerei in Mudersbach-Niederschelder Hütte. Ein 33-Jährige war durch den Zaun auf das Gelände der Brauerei gelangt und entwendete zwei Kisten mit Leergut. Der Beschuldigte konnte von einer Polizeistreife in der Kölner Straße mit dem Diebesgut angetroffen werden. Gegen den 33-Jährigen wurde in Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

