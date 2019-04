Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: LKW-Aufbruch

Unbekannte entwenden Werkzeug

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (13.04.2019, 7 Uhr) brachen Unbekannte einen weißen Fiat Ducato mit polnischen Kennzeichen auf, der am Straßenrand der Overbergstraße abgestellt war. Aus dem LKW wurden verschiedene Werkzeuge (Kreissäge, Bohrmaschine, Neviliergerät, Schlagschrauber, Industriestaubsauger etc.) entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

