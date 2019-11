Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Spurwechsel in den Gegenverkehr geschleudert

Paderborn (ots)

In Paderborn ist ein Auto am Mittwochabend in den Gegenverkehr geraten. Eine 34-Jährige war gegen 19 Uhr auf dem Ludwigsfelder Ring in Richtung Südring unterwegs. Als sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, geriet sie ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem Jeep eines 34-jährigen zusammen, der in Richtung Driburger Straße fuhr. Durch den Zusammenprall schleuderte der Jeep gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer wurde per Rettungswagen leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da sich das Trümmerfeld über alle vier Fahrstreifen erstreckte, war der Ludwigsfelder Ring zwischen Dahler Weg und Auf der Lieth für die Dauer der Unfallaufnahme rund 60 Minuten lang gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 90.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell