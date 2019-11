Polizei Paderborn

POL-PB: Zettel hinterlassen - Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsunfall mit Flucht in Paderborn sucht die Polizei nach einem Zeugen, der am Dienstagmorgen einen Zettel an einem beschädigten Opel am Bayernweg hinterlassen hatte. Wie der Zeuge auf dem Zettel handschriftlich mitteilte, sei das Fahrzeug dort gegen 10.20 Uhr von einem anderen Auto touchiert worden, wodurch der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, habe der Fahrer seinen Weg fortgesetzt.

Die Polizei Paderborn bittet den Zeugen, der den Zettel am Opel hinterlassen hat, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden. Gleiches gilt für weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

