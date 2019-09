Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen, Heidgrabener Straße / Polizei erbittet Hinweise nach wiederholten Umweltstraftaten

Bad Segeberg (ots)

In den vergangenen Wochen kam es in Uetersen wiederholt zu Umweltstraftaten. Im Landschaftsschutzgebiet im Bereich Heidgrabener Straße/Langes Tannen wurden in den letzten Wochen mehrfach Gegenstände verbrannt. Auf diese Weise wurden am 21.07.19 zwei Fahrzeugsitze, verschiedene Fahrzeugteile sowie Lack- und Sprühdosen entsorgt. Am 29.08.19 verbrannten Plastik und Müll und am 01.09.19 Möbel und Geschirr. Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn, Fachbereich Umwelt, hat Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen und Bodenverunreinigung eingeleitet. Hinweise werden unter 04121-4092-0 erbeten.

