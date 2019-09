Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In der Nacht in Niestetal gestohlener, neuer BMW X3 im Rahmen der Fahndung in Brandenburg gefunden

Kassel (ots)

Niestetal/ Calau (Brandenburg):

Die Mitteilung bei der Polizei über einen in der Nacht stattgefundenen Diebstahl eines nur zwei Wochen alten BMW X3 in Niestetal führte am heutigen Dienstagvormittag zu einem schnellen Fahndungserfolg. Der Firmenwagen im Wert von rund 55.000 Euro konnte dank der guten Zusammenarbeit mit der Polizei in Calau (Brandenburg) und den angrenzenden Polizeidienststellen nur zwei Stunden nach Einleitung der Fahndungsmaßnahmen in einem Waldstück verlassen aufgefunden werden. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft weiter auf Hochtouren.

Den Diebstahl des neuwertigen BMW, der im Sommerweg in Niestetal geparkt war, bemerkte der Nutzer des Firmenwagens gegen 7 Uhr und rief sofort bei der Polizei an. Die ersten Ermittlungen durch hinzugeeilte Polizisten vom Kasseler Revier Ost ergaben Hinweise darauf, dass der Diebstahl erst in den letzten Stunden stattgefunden haben musste. Die für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo leiteten sofort umfangreiche, europaweite Fahndungsmaßnahmen ein. Im Zuge dieser Fahndung konnte der Wagen gegen 9 Uhr durch Polizisten abgestellt in einem Waldstück bei Calau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz aufgefunden werden. Der bisher noch unbekannte Täter war bereits geflüchtet. Ob der Fahndungsdruck ihn dazu veranlasste, den Wagen abzustellen, ist bislang nicht bekannt. Der durch die Polizeibeamten in Calau sichergestellte BMW wird nun auf Spuren untersucht werden. Insbesondere wie der Wagen gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

