POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Optikergeschäft: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein in der Nacht zum heutigen Dienstag stattgefundener Einbruch in ein Optikergeschäft in der Kasseler Innenstadt beschäftigt derzeit die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Nach Angaben des vor Ort eingesetzten Sicherheitsdienstes löste genau um 03:18 Uhr die Alarmanlage in dem Optikergeschäft in der Oberen Königsstraße, nahe eines Kaufhauses, aus. Bei Eintreffen des Sicherheitsdienstes und der alarmierten Polizisten des Kasseler Innenstadtreviers wenige Minuten später waren die Täter bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Nach ersten Ermittlungen öffneten die Einbrecher gewaltsam die Tür zum Optikergeschäft und klauten aus den Räumlichkeiten die komplette Kasse. Ob die ausgelöste Alarmanlage die Täter vertrieb, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

