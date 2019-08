Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold- Ponyherde eingefangen

Nagold (ots)

Beamte des Polizeireviers Nagold durften sich in der Nacht zum Donnerstag als "Tierfänger" verdingen. Eine Herde Ponys hatte sich nach Mitternacht auf die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Gündringen und Haiterbach verirrt und genoss in vollen Zügen ihre Freiheit. Vermutlich hatten die Tiere aber doch Respekt vor den Uniformen, denn die circa 20 Tiere ließen sich von den Ordnungshütern wieder zurück auf ihre Weide treiben, so dass eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer schließlich gebannt war.

