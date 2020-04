Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 03.04.2020, gegen 15:10 Uhr, wollte der Fahrer eines PKW von der L528 in die Straße "Am Schwarzweiher" einbiegen. Dabei übersah er einen auf dem Radweg querenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer trug keinen Helm, stürzte und erlitt hierdurch glücklicherweise nur Verletzungen an seinem rechten Bein. Da der PKW durch den Zusammenstoß außerdem Öl verlor, musste die Zufahrt zu der Straße "Am Schwarzweiher" für die Dauer der Unfallaufnahme und der anschließenden Straßenreinigung gesperrt werden.

