Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufmerksamer Zeuge beobachtet "Autokratzer" 03.04.2020, 10:40 Uhr

Speyer (ots)

Die angespannte Parkplatzsituation dürfte das Motiv eines 80-jährigen Mannes aus Speyer gewesen sein, welcher am Freitagvormittag bewusst einen PKW in der Martin-Greif-Straße in Speyer mit seinem Schlüsselbund zerkratzte. Diese Handlung konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, welcher die Tat umgehend der Polizei meldete. Der Täter war schnell ermittelt. Er stritt die begangene Sachbeschädigung jedoch ab. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass zwei weitere PKW, die ebenfalls in der Martin-Greif-Straße ohne den erforderlichen Anwohnerausweis geparkt waren, in ähnlicher Art und Weise beschädigt wurden. Aufgrund der Spurenlage muss derzeit davon ausgegangen werden, dass der 80-Jährige auch diese aufgrund des Frustes über die erschwerte Parkplatzsuche beschädigte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

