POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Dienstleistungsagentur (13/0923) 02.04.2020, 16:30 Uhr - 03.04.2020, 07:45 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Dienstleistungsagentur in der Lessingstraße in Speyer. Bislang unbekannte Täter machten sich im Zeitraum von Donnerstag, den 02.04.2020, 16:30 Uhr bis Freitag, den 03.04.2020, 07:45 Uhr, an zwei Türen des Haupteingangs zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. Der Versuch misslang und der/die Täter gelangten nicht in das Gebäude. An den Türen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

