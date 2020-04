Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand in Einfamilienhaus

Großniedesheim (ots)

Am 03.04.20, gegen 23:00 Uhr, kommt es zu einem Brand im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in Großniedesheim. Durch die verständigte Feuerwehr wurde der scheinbar in einem Bad im Dachgeschoss ausgebrochene Brand gelöscht. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden von der Kriminalpolizei Ludwigshafen geführt.

