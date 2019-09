Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brennende Spülmaschine verursacht Feuerwehreinsatz

Frankfurt am Main (ots)

(mb) Gegen 10:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Alt-Eschersheim alarmiert. Dort war aus einer Erdgeschosswohnung der Warnton eines Heimrauchmelders zu hören. Alle Bewohner hatten das Haus vor dem Eintreffen der Feuerwehr schon verlassen. Bereits im Treppenraum konnten die Einsatzkräfte deutlichen Brandgeruch wahrnehmen. Sie drangen in die Wohnung ein und lokalisierten in der Küche eine brennende Spülmaschine. Diese konnte rasch abgelöscht werden. Nach den Lüftungsmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Maik Billino

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell