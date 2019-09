Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Gartenhüttenbrand auf einem Werksgelände in Enkheim

Frankfurt am Main (ots)

Um 22:35 wurde die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Enkheim alarmiert in die Voltenseestr. zu einem Lagerhüttenbrand auf einem Werksgelände. Während der Löscharbeiten wurden eine Propangasflasche, etliche kleine Gaskartuschen und Ethanolflaschen geborgen, die aber vom Feuer lediglich leicht erwärmt waren. Nach Abschluss aller Arbeiten wurden die angrenzenden Lagerräume mit einem Mitarbeiter der Firma abgegangen und kontrolliert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Verletzt worden war niemand, Ursache unbekannt.

