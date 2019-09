Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Fahrzeugbrand in Bornheim

Frankfurt am Main - Bornheim (ots)

(am) Am späten Dienstagabend brannte in einem Hinterhof an der Berger Straße in Höhe Hausnummer 269 ein Personenwagen. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

Um 22:36 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr über Notruf 112 das Feuer gemeldet. Daraufhin wurde ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 1 in Eckenheim zur Einsatzstelle entsendet. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und den Pkw ablöschen. Nach knapp 40 Minuten war der Einsatz beendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Höhe des entstandenen Schadens können keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell