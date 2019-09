Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW

Frankfurt am Main (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam es in der Guerickestraße gestern Mittag gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW. Dabei wurden die beiden PKW Insassen eingeklemmt und schwer verletzt und mussten mittels hydraulischem Rettungsgerät von der Feuerwehr befreit werden. In dem Linienbus wurden mehrere Personen verletzt, 5 Personen wurden vom Rettungsdienst behandelt, 3 davon wurden dann ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des PKW verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Ursache wird von der Polizei ermittelt.

