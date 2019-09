Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in Frankfurt Hoechst - eine Person verstorben

Frankfurt am Main (ots)

(mbr) Gegen 10:00 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Feuer in die Leunastraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Löschfahrzeuge wurde eine Rauchausbreitung auf das als Unterkunft genutzte, ehemalige Hotel festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte es im 1. Obergeschoss des zweigeschossigen Gebäudes.

Die Brandbekämpfung wurde unmittelbar über die Gebäudevorderseite und -rückseite eingeleitet. Zwei Rohre wurden unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vorgenommen. Zur Menschenrettung und Kontrolle des Gebäudes kamen eine Drehleiter und mehrere tragbare Leitern zum Einsatz.

Vier Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst versorgt. Für eine weitere Person im Gebäude kam jeder Hilfe zu spät. Diese verstarb noch an der Einsatzstelle.

Das Gebäude wurde im folgenden Einsatzverlauf mittels Lüftern vom Brandrauch befreit und vollständig kontrolliert. Vor Ort waren rund 50 Einsatzkräfte. Die Polizei sperrte im Zuge der Löscharbeiten die Leunastraße komplett.

Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Marcus Brinkmann

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell