Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Geschäft

Bargeld und Zigaretten gestohlen

Weeze (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (22. August 2019) gegen 02:30 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Kaufladen an der Straße Auf der Schanz, indem er ein Fenster aufhebelte. Der Mann wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Täter ist demnach zwischen 35 und 55 Jahre alt. Er trug eine helle Kappe, eine helle Jacke und Hose, sowie dunkle Handschuhe und Schuhe. Der Unbekannte führte einen schwarzen Müllsack mit sich, in dem er seine Beute - Bargeld und Zigaretten verschiedener Marken - transportierte. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

