Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Pkw steht in Flammen

Am Dienstag brannte in Ulm ein VW.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr sah der Besitzer die Flammen an seinem Pkw. Der stand in der St.-Gallener-Straße. Der 35-Jährige hatte das Feuer an dem VW selbst gelöscht. Vorsorglich war auch die Feuerwehr an dem Brandort. Der Besitzer des Autos blieb unverletzt. Warum der Touareg in Flammen geriet, wissen die Ermittler noch nicht.

