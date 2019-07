Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Geschwindigkeitsmessung auf Autobahn

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Eine Geschwindigkeitsmessung hat die Polizei Delmenhorst am Samstag zwischen 17.30 und 21.30 auf der Autobahn 28 kurz vor der Anschlussstelle Adelheide in Fahrtrichtung Bremen vorgenommen. Kontrolliert wurden in dem Bereich, in dem 100 km/h erlaubt sind, 4010 Fahrzeuge. Die Polizeibeamten stellten insgesamt 185 Verstöße fest. 90 Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Auf sieben Fahrer kommt ein Fahrverbot von mindestens einem Monat zu. Trauriger Rekordhalter war an diesem Tag ein junger Mann aus Bremen, der mit seinem Mercedes mit 181 km/h unterwegs war. Er muss mit einem Fahrverbot von drei Monaten und einem Bußgeld von 1.200 Euro rechnen.

